FFF - Emmanuel Macron favorable au retour du public dans les stades français

Alors que les clubs de Ligue 1 reprennent tour à tour le chemin de l'entraînement, depuis cette semaine, un certain optimisme renaît au sein du football français. Au point d'envisager le retour du public dans les stades pour la reprise des compétitions, prévue en juillet. "Si l'épidémie de coronavirus continue à diminuer, j'ai bon espoir que dès les premiers matches, il puisse y avoir du public dans les stades", indique Noël Le Graët, le président de la FFF, dans des propos rapportés par L'Equipe.

NLG, qui s'est entretenu hier avec Emmanuel Macron, assure que le président de la République est lui-même favorable à l'accueil des spectateurs en tribunes. "Il veut faire en sorte que le football reprenne vite et avec des spectateurs. Il va consulter des experts médicaux", poursuit Le Graët. "Il y a une chance si l'épidémie de Covid-19 continue de diminuer. Si ce n'est pas le cas, je comprendrai très bien que ce ne soit pas possible." La ministre des sports Roxana Maracineanu avait confié, il y a peu, qu'elle envisageait une jauge de 20 000 spectateurs pour les finales de la Coupe de la Ligue et de Coupe de France, pour l'instant prévues les 25 juillet et 1er août prochains. Actuellement, la limite est fixée à 5 000 spectateurs maximum.