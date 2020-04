FFF - L'association du football amateur déplore la décision de l'instance

L'information est tombée jeudi. La FFF a décidé de mettre un terme à la saison pour le football amateur et a ainsi acté les montées et les descentes pour la saison prochaine. Ces dernières heures, les contestations fusent et de nombreux clubs se sentent lésés par la décision prise par l'instance. Ainsi, l'Association Française du Football Amateur (AFFA) a adressé un courrier à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu ce vendredi.

"Ce 16 avril est un jour noir pour le football français et aujourd'hui, les bénévoles du "foot d'en bas" sont en colère. En colère, parce que la FFF est en train de tuer le football. Mais ce qui a été décidé peut encore changer. En effet, il serait souhaitable que les décisions soient identiques pour tout le football amateur (ce qui n'est pas le cas, puisque les règles sont par exemple différentes en N2 et N3), afin d'assurer l'égalité de traitement et l'équité sportive, avoir un même message pour tous nos pratiquants du football" a écrit l'association. "Il est essentiel, surtout en cette période dramatique, d'unir plutôt que de diviser. Nos instances ne sont plus au service des clubs, ce sont les clubs qui sont au service des instances. Ce sont pourtant nos structures qui accueillent les licenciés chaque jour de la semaine. Le club est l'expression vivante du football, sa structure de base, alors qu'il est considéré comme quantité négligeable". Enfin, l'AFFA demande à la ministre d'exercer sa "tutelle sur la FFF pour que les récentes décisions soient corrigées dans le sens de l'intérêt général."