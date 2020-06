FFF - Luis Fernandez s'en prend encore à Noël Le Graët

Comme relaté dans notre média hier, Luis Fernandez (60 ans) a l'intention de bâtir une liste composée d'anciens joueurs internationaux pour briguer la présidence de la Fédération Française de Football et déloger Noël Le Graët de son poste. Sur les ondes de RTL ce samedi soir, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a remis le couvert en taclant à nouveau le dirigeant de l'instance fédérale.

"Noël Le Graët ? Je n’ai pas vu quelqu’un qui a fait en sorte de calmer tous ces présidents. On peut défendre ses intérêts différemment. Cela créé un désordre. En France on parle, on s’exprime trop. Je veux que les anciens rentrent dans les instances. Qu’ils participent à la vie du football amateur et professionnel et à la politique sportive. En Espagne et en Italie, ça ne se passe pas comme en France", a estimé Luis Fernandez.