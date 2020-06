FFF - Luis Fernandez veut placer d'anciens joueurs à la tête de la FFF

À un peu moins d'un an des élections présidentielles de la Fédération française de football, reportées de décembre 2020 à mars 2021, un projet de candidature commence à se faire jour. Il est mené par Luis Fernandez, qui s'offre une vaste tribune médiatique pour exposer son idée phare : rassembler d'anciens joueurs éminents de l'équipe de France. "On nous a assez mis de côté", lance l'ex-milieu de terrain des Bleus, qui fait la une de L'Equipe. "Il faut réorganiser la maison du football français, qui est en mauvais état, pour lui permettre de repartir sur de nouvelles bases", poursuit-il dans une interview au quotidien sportif. "Je n'ai rien contre la Fédération. Mais on n'est pas d'accord avec elle. Y a pas un grand chef là-dedans !"

Egalement de passage sur RMC, Fernandez a assuré avoir sondé plusieurs anciens joueurs de l'équipe de France, comme Alain Giresse, Jean Tigana, Fabien Barthez, Lilian Thuram, Emmanuel Petit ou Marcel Desailly. "Ils n'ont pas eu l'opportunité d'intégrer les instances. On nous a toujours empêché de rentrer, de participer. Ça m'a toujours fait mal (...) Donnez-moi des anciens qui ont un poste à Clairefontaine ou dans les instances du football, donnez-moi un nom", a déploré Fernandez, qui n'envisage cependant pas de succéder lui-même à Noël Le Graët. Ce dernier, âgé de 78 ans, qui préside la 3F depuis 2011 (il avait été réélu en 2017), n'a pas encore annoncé sa candidature à un troisième mandat.