FFF - Noël Le Graët explique son envie de rester président de la Fédération française de football

Noël Le Graët a officialisé il y a quelques semaines sa candidature pour un quatrième mandat au poste de président de la Fédération française de football. Dans le cadre de sa campagne pour les élections qui se déroulent le 13 mars prochain, le dirigeant de 71 ans fait actuellement le tour des médias pour faire part de ses projets pour le football français. Interrogé ce matin par France Bleu, le président de la FFF a expliqué pourquoi il s'était présenté face à Frédéric Thiriez et Michel Moulin.

"J'avais envie de briguer un quatrième mandat parce que ce n'était pas le moment (de passer la main). J'ai des jeunes comme Marc Keller et quelques autres qui ont la quarantaine et qui sont prêts à prendre la suite rapidement s'il le fallait mais avouez que la période est difficile. On passe plus de temps dans les ministères actuellement que sur les terrains de foot. Et je pense que ce qui dirige le football actuellement, ce n'est pas la fédé. C'est le virus. On a le droit de faire ceci si on nous dit de faire cela mais notre liberté d'action est relativement modeste" a déclaré Noël Le Graët.