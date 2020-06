FFF - Noël Le Graët répond à Luis Fernandez pour la présidence

Dans une interview accordée au quotidien L'Equipe, Luis Fernandez (60 ans) a annoncé sa volonté de bâtir une liste susceptible de briguer la présidence de la Fédération Française de Football. Une initiative qui réjouit Noël Le Graët, l'actuel président de l'instance. Ce dernier estime en effet que la présence de multiples candidats reste bénéfique pour la 3F. "Qu'il y ait des candidats à la Fédération, c'est très bien, j'aime bien Luis", a lancé Noël Le Graët à nos confrères, avant de revenir sur les rumeurs d'une instance coupée des anciens footballeurs.

"Dans le Comex, j'ai Laura Georges, Albert Gemmrich qui a été international, Marc Keller qui a fait une carrière remarquable et Jean-Michel Aulas, un dirigeant qui me semble bien connaître le foot. J'ai aussi une ancienne internationale, Brigitte Henriques. Sur 14 membres, on n'est pas si mal", a rappelé le dirigeant français, dont la succession sera en question lors des prochaines élections pour la présidence, programmées le 13 mars 2021 suite à la pandémie du coronavirus.