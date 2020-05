FFF/OL - JM.Aulas a répondu à Florence Hardouin

Jean-Michel Aulas s'adonne à une nouvelle passe d'armes, cette fois avec Florence Hardouin. Le président de l'Olympique Lyonnais a fait une longue réponse au courrier que lui a adressé quelques heures plus tôt la directrice générale de la FFF, dans lequel elle réfutait l'existence d'un protocole de reprise concernant les championnats nationaux. "La recommandation de l'UEFA était donc clairement d'encourager les associations nationales et les Ligues à faire le maximum pour mener à bien les Championnats nationaux en cours, soit en respectant leur format initial, soit au moyen d'un format adapté si nécessaire", rappelle Aulas dans sa réponse à Hardouin.

"Vous avez omis de rappeler que la ministre des Sports elle-même avait bien précisé que sa décision était uniquement liée aux informations que les dirigeants du football lui avaient données, à savoir l'obligation faite par l'UEFA de terminer les Championnats le 3 août, ce qui est inexact. C'est bien cette justification de Madame la ministre des Sports qui a conduit le gouvernement à prendre cette décision", déplore JMA, qui espère toujours un revirement de situation. "Je ne doute pas que vous ayez compris qu'il n'y avait pas lieu de se précipiter pour tout arrêter, car un mois plus tard, la situation sanitaire a profondément évolué et je suis certain que la concertation avec l'État permettrait de trouver encore une solution efficace pour tout le football français."