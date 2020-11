FFF - Une L1 à 18 clubs ? Noël Le Graët ne veut pas en entendre parler

Vincent Labrune, président de la Ligue de Football Professionnel, et Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, se sont prononcés en faveur d'un passage de la Ligue 1 de 20 à 18 clubs. Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, lui, n'est pas de cet avis et s'en est expliqué chez nos confrères de L'Equipe.

"Cela mérite davantage de réflexion. Il faudrait réaliser une étude financière, interroger les chaînes de télévision. Cela fait quand même des matches en moins. On ne peut pas dire comme ça : 'Je lance une pièce en l'air et, suivant le côté où elle retombe, c'est oui ou non.' Cela peut mettre le bazar avec les télés. Cela ne peut pas se faire tout de suite. Ce n'est pas le bon moment. Au niveau télévisé, on ne sait pas trop qui nous diffuse... Est-ce que les chaînes de télévision sont prêtes à diffuser moins de matches et à quel prix ? Ça ne se fait pas comme ça. Il y a quand même quelques tables rondes à organiser...", a indiqué le patron de la 3F. Ce dernier, qui avait permis ce passage de 20 à 18 clubs en 1997, estime que le projet soumis par le nouveau président de la LFP n'est clairement pas la priorité : "Le moment n'est pas forcément le mieux choisi. Il y a le Covid, des contrats télé avec 20 clubs... Ça ne se fait pas comme ça. Si cela doit se faire, cela se prépare pour un futur appel d'offres", a-t-il conclu.