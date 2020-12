FIFA 21 - EA Sports est à la recherche d'experts L1

Qui n'a jamais rêvé de participer au prochain FIFA ? S'il paraît difficile d'être intégré au jeu, sauf si on est joueur de foot professionnel, EA Sports cherche à accroître sa communauté d'experts de la Ligue 1 et fait appel aux plus grands fans du football français !

Ainsi, la franchise canadienne a créé le rôle d'évaluateur de données, un rôle accessible et ouvert à tous. Cet évaluateur de données EA SPORTS est un expert du football qui aime faire des recherches et évaluer les équipes et les joueurs. Ce rôle bénévole est donc primordial pour permettre aux développeurs de fixer les notes des joueurs dans les différents FIFA, et chacun a la possibilité de laisser des commentaires sur un large éventail de domaines. Mais devenir membre du Ratings Collective est une excellente occasion de participer au développement de FIFA et à rendre les parties encore plus réalistes !

Si vous êtes intéressé par ce rôle : cliquez ici