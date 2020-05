FIFA - Cinq changements autorisés jusqu'en décembre 2020 !

Le football mondial étant mis à l'arrêt à cause de la crise sanitaire lié au coronavirus, l'International Football Association Board (IFAB) a validé, répondant ainsi à une proposition de la FIFA, l'instauration d'une nouvelle règle qui durera jusqu'en décembre 2020. Ainsi, les clubs disputant une compétition qui a déjà commencé, ou qui devrait débuter prochainement et qui serait amenée à se terminer avant le 31 décembre 2020, auront la possibilité d'effectuer cinq remplacements par match et non plus trois.

L'instance a par ailleurs précisé que ces cinq changements ne pourront être effectués que lors de trois arrêts de jeu, cette mesure étant prise afin de ne pas trop perturber la tenue des rencontres et de ne pas multiplier les coupures. Cette proposition a été prise afin de protéger les joueurs et joueuses et de leur permettre de faire face aux calendriers resserrés que vont devoir mettre en place les différentes compétitions pour aller à leur terme. Il est aussi précisé que chaque compétition a la possibilité de prendre en compte cet amendement qui pourrait pas ailleurs être prolongé en fin d'année.