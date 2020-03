FIFA - Coronavirus : Gianni Infantino évoque le report de l'Euro et prend des mesures

Le président de la FIFA Gianni Infantino a réagi au report de l'Euro 2020 à l'année prochaine. Le dirigeant, qui a travaillé étroitement avec l'instance européenne, y est pour beaucoup puisqu'il a accepté la mise en place de ce report. "J'ai reçu les demandes de la CONMEBOL et de l’UEFA de reporter respectivement la Copa América 2020 et l’UEFA EURO 2020 à juin / juillet 2021 dans un créneau précédemment réservé à la Coupe des Confédérations de la FIFA et actuellement réservé à la nouvelle FIFA Coupe du monde des clubs" a-t-il déclaré. Il compte valider ces demandes ce mercredi, au cours d'une conférence téléphonique avec le conseil de la FIFA. Infantino a également annoncé qu'il prendrait plus tard la décision de reporter la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, soit plus tard en 2021, ou en 2022 ou 2023.

Au rayon des mesures prises, la FIFA a annoncé qu’elle va consulter les acteurs du football pro afin d'effectuer des modifications ou des dérogations temporaires concernant les statuts (contrats) et les transferts des joueurs. Enfin, l'instance mondiale du football a prévu de financer le Fonds de réponse de solidarité OMS COVID-19 à hauteur de 10 millions de dollars.