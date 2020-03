FIFA - Coronavirus : Gianni Infantino évoque les fins de contrat

Gianni Infantino, le président de la FIFA, a fait une interview à la Gazzetta dello Sport pour évoquer les décisions de la FIFA concernant l'épidémie de coronavirus. Alors que l'instance internationale a accepté de reporter sa Coupe du Monde des Clubs pour pouvoir décaler l'Euro à l'été 2021, ce dernier sait pertinemment que les championnats européens risquent de se terminer, cette saison, après le 30 juin. "On recommencera quand il n’y aura plus aucun risque pour la santé. Rien ne dit que ce sera en avril ou mai. Les fédérations et les ligues sont prêtes à suivre les recommandations de l’OMS".

À lire aussi : que faire des joueurs en fin de contrat ?

Et à compter du 1er juillet, des clubs auront des problèmes de contrat, à l'image du PSG avec Thomas Meunier, Edinson Cavani ou encore Layvin Kurzawa et Thiago Silva, en fin de contrat. Mais Infantino l'assure, la FIFA travaille déjà sur une modification des contrats : "On pense à modifier les statuts des contrats et faire des dérogations temporaires pour allonger leur durée, initialement prévue jusqu’au 30 juin" a-t-il déclaré. La semaine passée déjà, la FIFA avait fait savoir qu'elle allait écouter les acteurs du football professionnel pour les fins de contrat.