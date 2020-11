FIFA Gate - Les précisions de Mediapro

Il y a quelques jours, Mediapro a publié un communiqué afin de revenir sur l'affaire FIFA Gate et les conditions d'attribution des droits TV des éliminatoires de la zone CONCACAF pour les Coupe du Monde 2014, 2018 et 2022. Visiblement, le communiqué n'était pas assez clair car Mediapro en a rédigé un second.

"Le communiqué de presse de cette semaine ne contient pas de nouvelles allégations ou admissions au-delà de celles identifiées dans le NPA de juillet 2018, qui ont toutes été rendues publiques à cette époque et ont été précédemment mentionnées dans plusieurs communications publiques faites par la société. Le communiqué de presse de cette semaine a été publié uniquement pour clarifier que la société reconnaît les faits énoncés dans le NPA 2018, à la lumière de certaines déclarations faites par le personnel de la société qui étaient incompatibles avec le NPA" apprend-on.