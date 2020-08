FIFA - Infantino maintenu dans ses fonctions

Jeudi dernier, la Suisse a ouvert une procédure pénale à l'encontre de Gianni Infantino, le président de la FIFA, accusé notamment d'"abus d'autorité", de "violation du secret de fonction" et d'"entrave à l'action pénale". Malgré ces soupçons, la FIFA a assuré qu'il serait maintenu au poste de président.

"La Fifa et le président de la Fifa démentent toute insinuation ou allusion portant à croire que le président de la Fifa a tenté d'exercer une influence indue sur le Procureur général de la Confédération. Le président de la Fifa va continuer d'exercer pleinement ses fonctions au sein de la Fifa et d'assumer ses responsabilités. Il va continuer d'apporter sa coopération aux autorités en Suisse et dans le monde entier, comme il s'y est toujours tenu" a indiqué l'instance européenne dans un communiqué.