FIFA - La CONMEBOL irritée par la décision du passage à cinq remplacements

Vendredi, la FIFA a annoncé que les clubs pourront procéder à cinq remplacements par match jusqu'au 31 décembre prochain, et non plus trois. Cette mesure a pour but de protéger les organismes des joueurs face aux calendriers chargés prévus pour terminer la saison 2019-2020 et enchaîner quelques semaines plus tard avec le début de l'exercice 2020-2021. En Amérique du Sud, cette décision a irritée la CONMEBOL puisque celle-ci n'a pas été consultée pour la prise de cette décision.

"Cette modification nous a pris par surprise, sans que notre confédération ait été consultée. La CONMEBOL convoquera un panel d'experts pour analyser la nouvelle réglementation et présenter ses conclusions au conseil exécutif qui se prononcera sur l'utilité de son adoption pour les compétitions sud-américaines" a écrit Alejandro Dominguez, le président de l'instance sud-américaine.