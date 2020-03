FIFA - La grosse remise en question de Gianni Infantino

La crise sanitaire qui touche l'Europe et, à moindre échelle, le football, a fait naître une réflexion chez Gianni Infantino. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le président de la FIFA envisage des réformes visant à faire "un pas en arrière" dans la multiplication des compétitions. "Moins de compétitions mais plus intéressantes", voilà comment Infantino résume sa pensée. "Peut-être moins d'équipes mais pour un meilleur équilibre. Moins de matchs, mais plus compétitifs, pour préserver la santé des joueurs."

Une remise en question presque personnelle pour le dirigeant italo-suisse, qui avait été le principal artisan du passage de la Coupe du Monde de trente-deux à quarante-huit participants, en vue de l'édition 2026 (organisée conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique).