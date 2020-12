FIFA - Les 55 joueurs nommés pour l'équipe-type de l'année !

La FIFPro vient de dévoiler les noms des 55 joueurs nommés pour faire partie de l'équipe-type de l'année de la FIFA. Ce sont les votes des fans, dans tous les pays du monde, qui ont permis de ressortir les 55 meilleurs joueurs de la saison. Parmi eux, on retrouve 11 joueurs du Bayern Munich, dont Robert Lewandowski et Manuel Neuer, probablement grâce à la LDC remportée en août face au PSG. Dans cette longue liste, on ne retrouve que trois Parisiens : Neymar, Kylian Mbappé et Keylor Navas ! Deux anciens joueurs de la capitale sont également sélectionnés : Thiago Silva et Dani Alves. La FIFA et la FIFPRO annonceront l'équipe-type de l'année jeudi prochain, le 17 décembre.

LA LISTE DES 55 JOUEURS NOMMÉS

Gardiens

Alisson Becker (Liverpool FC, Brésil)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgique)

David De Gea (Manchester United, Espagne)

Gianluigi Donnarumma (AC Milan, Italie)

Moraes Ederson (Manchester City, Brésil)

Hugo Lloris (Tottenham Hotspur, France)

Keylor Navas (Paris Saint-Germain, Costa Rica)

Manuel Neuer (FC Bayern Munich, Allemagne)

Jan Oblak (Atletico Madrid, Slovenie)

Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona, Allemagne)

Défenseurs

David Alaba (FC Bayern Munich, Autriche)

Jordi Alba (FC Barcelona, Espagne)

Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur, Belgique)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC, Angleterre)

Dani Alves (Sao Paulo, Brésil)

Jerome Boateng (FC Bayern Munich, Allemagne)

Alphonso Davies (FC Bayern Munich, Canada)

Virgil van Dijk (Liverpool FC, Pays Bas)

Kalidou Koulibaly (SSC Napoli, Senegal)

Matthijs de Ligt (Juventus FC, Pays Bas)

Marcelo (Real Madrid, Brésil)

Sergio Ramos (Real Madrid, Espagne)

Andrew Robertson (Liverpool FC, Ecosse)

Thiago Silva (Chelsea puis PSG, Brésil)

Raphael Varane (Real Madrid, France)

Milieux

Thiago Alcantara (FC Bayern Munich, puis Liverpool), Espagne)

Dele Alli (Tottenham Hotspur, Angleterre)

Sergio Busquets (FC Barcelona, Espagne)

Casemiro (Real Madrid, Brésil)

Philippe Coutinho (FC Bayern Munich, puis FC Barcelona, Brésil)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgique)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)

Leon Goretzka (FC Bayern Munich, Allemagne)

Jordan Henderson (Liverpool FC, Angleterre)

Frenkie de Jong (FC Barcelona, Pays Bas)

N'Golo Kante (Chelsea FC, France)

Toni Kroos (Real Madrid, Allemagne)

Joshua Kimmich (FC Bayern Munich, Allemagne)

Luka Modric (Real Madrid, Croatie)

Thomas Muller (FC Bayern Munich, Allemagne)

Attaquants