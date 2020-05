FIFA - Michel Platini fracasse Gianni Infantino et l'invite à démissionner

Michel Platini n'a pas sa langue dans sa poche et a décidé de remettre à sa place Gianni Infantino ! L'ancien président de l'UEFA a, en effet, pointé du doigt les méthodes de l'actuel président de la FIFA, comme il l'explique au journal suisse L'illustré. À noter que ces déclarations n'ont rien d'anodin puisque l'interview est publiée le jour où la commission judiciaire de l'Assemblée fédérale suisse doit se prononcer sur l'ouverture, ou non, d'une procédure de destitution du procureur Lauber, fragilisé après des rencontres avec Gianni Infantino. Cela pourrait mettre ainsi en lien la FIFA et la justice...

"Gianni Infantino, lui, devrait à mon sens remettre son mandat. Mais le problème, c’est qu’il est devenu président de la Fifa par un habile concours de circonstances, en opportuniste, sans avoir de légitimité particulière. Il va donc tout faire pour s’accrocher à son poste" lâche Platini, avant d'affirmer, à nouveau, avoir été victime d'un complot. "Le fait que j’aie été victime d’un complot est pour moi une évidence. En 2016, la présidence de la Fifa aurait dû me revenir à une très large majorité, tout le monde le sait. Il semble que Gianni Infantino ait habilement combiné, au début de l’été 2015, pour faire en sorte que je sois écarté de la course à la présidence de la Fifa, par des accords de circonstance passés en coulisses".