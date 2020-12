FIFA The Best - Les finalistes des différentes catégories révélés !

Cette année il n'y aura pas de Ballon d'Or et si Robert Lewandowski a quelques regrets, il peut se rattraper en remportant le trophée FIFA The Best. Depuis quatre ans, le conseil d'administration de la FIFA attribue de nombreuses récompenses comme le meilleur joueur de l'année, le meilleur entraineur, le meilleur gardien, le plus beau but... Après 14 jours de votes (entre le 25 novembre et le 9 décembre), la FIFA vient de dévoiler les trois finalistes de chacune des catégories. Les vainqueurs seront connus le 17 décembre prochain.

Meilleur joueur :

Cristiano Ronaldo

Robert Lewandowski

Leo Messi

Meilleur entraineur :

Marcelo Bielsa

Hans-Dieter Flick

Jürgen Klopp

Meilleur gardien :

Alisson Becker

Manuel Neuer

Jan Oblak

Plus beau but de l'année :

Giorgiande De Arrascaeta (lors du match Ceará SC vs Flamengo, le 25 août 2019)

Heung-min Son (lors du match Tottenham Hotspur vs Burnley, FC le 7 décembre 2019)

Luis Suarez (lors du match FC Barcelone-RCD Mallorca, le 7 décembre 2019)

Meilleure joueuse :

Lucy Bronze

Pernille Harder

Wendy Renard

Meilleure gardienne :

Sarah Bouhaddi

Christiane Endler

Alyssa Naeher

Meilleur(e) entraineur(se) d'une équipe féminine :