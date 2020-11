Le trophée FIFA The Best récompense le meilleur joueur, le meilleur entraîneur et le meilleur gardien de l'année. Les nominés pour le trophée de meilleur joueur et meilleur entraîneur dévoilés, c'est maintenant au tour du meilleur gardien d'être gratifié. Voici les nominés.

The Best FIFA - Gardien

Alisson Becker (Brésil / Liverpool FC) - 17 clean sheets en 37 matchs la saison passée

Thibaut Courtois (Belgique / Real Madrid CF) - 21 clean sheets en 43 matchs la saison passée

Keylor Navas (Costa Rica / Paris Saint-Germain) - 19 clean sheets en 35 matchs la saison passée

Manuel Neuer (Allemagne / FC Bayern Munich) - 22 clean sheets en 51 matchs la saison passée

Jan Oblak (Slovenie / Atlético de Madrid) - 22 clean sheets en 49 matchs la saison passée