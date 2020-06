FIFA - Un plan d'aide en préparation

La pandémie de coronavirus n'a épargné personne et a totalement figé la planète. Si le football reprend progressivement ses droits en Europe, les clubs ont subi de grosses pertes financières et certains sont au bord du gouffre économiquement. Afin de leur venir en aide, la FIFA prépare un plan d'aide, comme l'a indiqué Gianni Infantino, le président de l'instance internationale, dans un message adressé à l'ensemble des associations membres ce samedi.

"La reprise des compétitions pour les clubs de haut niveau s'est naturellement imposée comme une priorité, mais nous devons également penser aux équipes nationales, au football féminin, aux divisions inférieures, aux compétitions de jeunes et au football de base. Il faut rester unis sur tous ces aspects et faire en sorte que le football puisse reprendre dans sa globalité. C'est notre priorité et notre plan d'aide financière s'inspirera également de ce principe. Nous voulons que le spectre de ce plan soit le plus large possible, ce qui comprend évidemment le football féminin. Il doit fonctionner de façon moderne, efficace et transparente, ce qui suppose une structure de gouvernance solide, capable de rendre des comptes sur l'allocation des aides financières" a-t-il expliqué. Ce plan sera étudié lors du prochain conseil de la FIFA.