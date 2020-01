FIFPro - Michel Platini devient le conseiller de Philippe Piat

En novembre dernier, un mois après la fin de sa suspension de quatre ans de toute activité liée au football prononcée par la FIFA, Michel Platini confiait son envie de se lancer dans "une dernière aventure" dans le milieu du ballon rond. "Il faut que ce soit quelque chose qui me plaise, dans laquelle je peux me rendre utile. Il faut que je prenne le temps de regarder..." L'ancien numéro 10 des Bleus a semble-t-il mûri sa réflexion puisqu'on apprend ce mercredi dans L'Equipe qu'il va se rapprocher de la FIFPro, le syndicat mondial des footballeurs professionnels, en devenant le conseiller du président actuel Philippe Piat. Ce dernier le confirme lui-même : "À court terme, il devient mon conseiller personnel. Ensuite, si à la FIFPro, il peut apporter quelque chose, il est disponible."

A moyen terme, Platini pourrait donc briguer le fauteuil de président. "Pour la présidence, c'est l'avenir qui le dira", poursuit Piat. "On peut imaginer qu'il puisse vouloir me succéder. Il a le profil pour être président. Mais c'est insulter l'avenir de dire que ça se passera forcément comme ça. Dans le board actuel, il y a aussi des gens que ça peut intéresser. Mais on ne peut pas se priver, à mon avis, de l'intérêt d'un ancien joueur comme lui, d'une personnalité pareille, pour obtenir, que ce soit à l'UNFP (le syndicat français des footballeurs professionnels) ou à la FIFPro des avancées pour le bien des joueurs."