Finance - Coronavirus : le Barça affiche 200 millions de pertes !

Le FC Barcelone a rendu public ses comptes de la saison 2019/2020. Alors que le club catalan espérait dépasser le milliard de revenues sur le dernier exercice, ce dernier a subi une baisse de 203 millions d’euros de revenus.

Le FC Barcelone publie aujourd’hui, comme chaque année, son bilan financier de l’exercice 2019/2020. Celui-ci doit être soumis à l’approbation des membres délégués, qui sont convoqués le 25 octobre prochain. Comme la plupart des clubs de football, la crise sanitaire actuelle a impacté l’économie du club catalan qui a terminé sa saison avec 97 millions d’euros de pertes et une baisse de 203 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Selon un communiqué du club, sans cette crise le club aurait dépassé le milliard de revenus cette saison et l'année se serait clôturée avec un bénéfice de 2 millions. Ces pertes sont liées, selon le club, notamment à l’interdiction de spectateurs lors des rencontres, l’annulation de l’Euroleague de basket-ball. Le manque de touristes et de visiteurs dans la ville de Barcelone ont diminué cruellement le nombre de visiteurs dans les locaux du FC Barcelone et évidemment une baisse significative des ventes des maillots et produits dérivés du club.