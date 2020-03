Finances - Lille, Marseille et Bordeaux ont fini 2018-19 dans le rouge

Le rapport de la DNCG (direction nationale de contrôle de gestion) a été publié ce mercredi sur le site de la LFP. L'occasion de se rendre compte que cinq clubs de Ligue 1 ont bouclé le dernier exercice comptable (2018-2019) dans le rouge.

Si Bordeaux et Lille font figure de mauvais élèves, avec respectivement 25,7 M€ et 66,6 M€ de déficits, l'OM récolte le bonnet d'âne, avec un trou de 91,4 M€ encore plus creux que ce qui était pressenti. Le SCO d'Angers a également affiché des pertes (11,3 M€), alors que le Stade Rennais n'était pas loin de l'équilibre (1 M€ de déficit).