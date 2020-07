Fiorentina - Frey assure que Ribéry ne partira pas

Après avoir retrouvé son domicile cambriolé alors qu'il se déplaçait sur la pelouse de Parme avec la Fiorentina, Franck Ribéry (37 ans) avait tenu des propos très forts qui avaient semé le doute sur son avenir au club italien. Interrogé à ce sujet par la Radio Toscana, Sébastien Frey, ancien gardien de but et ambassadeur du club, a assuré que le Français n'a "jamais pensé à partir".

"Il aime Florence (...) et a dit qu'il prendrait des décisions pour défendre sa famille et m'a dit de rappeler qu'il aime la ville et respecte la Fiorentina et son projet" a-t-il indiqué afin de rassurer les supporters.