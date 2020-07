Fiorentina - L'épouse de Ribéry réagit à son tour au cambriolage

Dimanche soir, de retour d'un match à Parme (victoire 2-1 de la Fiorentina), Franck Ribéry a retrouvé son domicile cambriolé et saccagé. Sur ses réseaux sociaux, le Français s'est montré très affecté et a même menacé de quitter la ville de Florence à cause d’un manque de sécurité. Une peur que partage visiblement son épouse, Wahiba Ribéry.

"J’aime Florence, cette ville qui nous a accueillis si chaleureusement" a-t-elle affirmé dans un premier temps. "Mais je suis blessée en tant que femme, épouse et mère. C’est vrai que nous ne sommes pas les premiers auxquels cela soit arrivé, mais j’ai le droit d’être triste et d’avoir peur" a ensuite expliqué sa femme. Pour rappel à son arrivée en 2019, l'ancien Bavarois a signé un contrat de deux ans avec la Fiorentina, soit jusqu'en 2021. Ce malheureux épisode jette désormais un flou sur la suite de sa carrière en Italie.