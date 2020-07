Fiorentina - Quand Ribéry fait l'éloge de Zlatan Ibrahimovic

Arrivé à la Fiorentina l'été dernier, Franck Ribéry (37 ans) s'épanouit en Serie A (20 matchs, 3 buts, 3 passes décisives). Au cours d'un long entretien auprès de La Gazzetta dello Sport, l'ailier français, qui a affirmé sa volonté d'honorer sa dernière année de contrat, a fait l'éloge du grand Zlatan Ibrahimovic (38 ans).

"Ibrahimovic, comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi par exemple, vit pour le football. Il aime ce qu'il fait et c'est spectaculaire" a affirmé l'ancien bavarois. "On attend toujours de lui qu'il fasse un numéro et il est toujours capable de faire la différence, de tirer ses coéquipiers vers le haut. C'est un leader exceptionnel ainsi qu'un footballeur exceptionnel" a-t-il poursuivi, visiblement en admiration devant l'attaquant du Milan AC (7 buts, 4 offrandes en 15 matchs de championnat).