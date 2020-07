Fiorentina - Ribéry fait une annonce pour son avenir

Victime d'un cambriolage au début du mois de juillet, Franck Ribéry avait tenu des propos forts semant le doute sur son avenir à la Fiorentina (où il est sous contrat jusqu'en 2021). Mais le Français a voulu rassurer les supporters, et a annoncé qu'il comptait bien honorer sa dernière année de contrat.

"Je m'entraîne et je m'amuse comme au premier jour. Je ne suis pas fatigué par ce que je fais. Plus qu'un travail, le football est un loisir et une passion" a assuré l'ailier de 37 ans, au cours d'un entretien avec la Gazzetta dello Sport. "Les entraînements sont intenses, la tactique aussi, on voit que c'est un pays où le football est très important" a-t-il ensuite raconté. L'ancien du Bayern, qui parait pleinement épanoui en Italie, a finalement adressé un message à son club : "j'aimerais offrir un trophée à ma chère Viola". La Fiorentina est actuellement 12ème de Serie A (42 points).