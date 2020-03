Fiorentina - Trois joueurs testés positifs au coronavirus

La Fiorentina enchaîne les annonces et les mauvaises nouvelles. En effet, le club de la Viola a affirmé, hier soir, que Dusan Vlahovic venait d'être testé positif au Covid-19 via un communiqué de presse. Mais ce matin, la Fio a donné les noms de deux nouveaux joueurs atteints par le coronavirus : Patrick Cutrone et German Pezzella, ainsi qu'un membre du staff.

Cette nuit, Vlahovic, l'attaquant serbe, a tenu à rassurer les fans sur les réseaux sociaux. "Je voudrais dire à tout le monde de ne pas s’inquiéter car je vais bien. Je sais certainement que ce ne sera pas ce virus qui va m’arrêter. Je vais le marquer" a-t-il déclaré.