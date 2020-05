Revivez en vidéo les plus beau buts du Bayern Munich et du Borussia Dortmund lors de leur parcours en Coupe d'Allemagne 2016. Un Borussia coaché par Thomas Tuchel qui a tout gagné en déplacement, un Bayern intraitable : deux équipes au-dessus du lot ayant décroché un ticket mérité pour la finale, que le Bayern remportera aux tirs au but (0-0, 4-3).