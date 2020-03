Valladolid - Ben Arfa explique pourquoi il adore la Liga

Hatem Ben Arfa, qui a rejoint le Real Valladolid fin janvier, explique son choix d'être venu en Liga. "Je pense que la Liga est le meilleur championnat du monde en terme technique. Ici, toutes les équipes veulent jouer au ballon, donc c'est ce qui m'a poussé à venir jouer ici", souligne le milieu de 32 ans. "J'aime beaucoup ce football basé sur le jeu, avec toutes les équipes qui essaient de repartir de l'arrière, de construire du jeu. C'est pour ça que je suis venu."

L'ancien Rennais, qui a passé plus de six mois sans jouer, avait fait une première courte apparition sous ses nouvelles couleurs le 8 février (1-1 face à Villarreal, 12 minutes de jeu). Mais il n'est plus apparu depuis et n'a même pas figuré sur les feuilles de matchs des trois dernières rencontres de Liga...