Football - Vivez les plus grandes compétitions sportives avec RMC Sport

Le football est sans aucun doute l’une des disciplines sportives favorites des français, ainsi que des téléspectateurs du monde entier. Les plus grandes rencontres peuvent désormais faire l’objet d’une retransmission optimale, grâce notamment à la réception UHD équivalente à une qualité 4K à domicile. Découvrez ici comment l’offre RMC Sport peut contribuer à vous faire vivre vos plus beaux moments sportifs, sans engagement et sans jamais bouger de chez vous.

Les plus grandes compétitions sportives et footballistiques chez vous

Les bouquets sportifs sont désormais bien installés dans le paysage audiovisuel. Ceux-ci proposent habituellement une offre complète en matière de sports populaires, et offrent une qualité de réception absolument unique grâce à la norme UHD, qui s’apparente de très près à la qualité de réception de la 4K. Ainsi, si vous êtes vous-même friand de rencontres de haut niveau entre les plus grands équipes du monde, qui ne risquez pas d’être déçu : des offres telles que RMC Sport vous permettent d’accéder à tout instant aux championnats les plus prestigieux, notamment en matière de football. Vous vivrez ainsi en direct les plus grandes compétitions footballistiques : l’UEFA Champions League et l’Europa League vous attendent ainsi de pied ferme, de même que la Premier League qui représente le plus important championnat d’Angleterre, avec ses clubs de référence.

Votre bouquet TV entièrement consacré à vos sports favoris

Si vous souhaitez ne rien manquer des prochaines rencontres sportives, le mieux est de vous abonner dès maintenant à un service tel que RMC Sport. Non seulement vous accèderez aux match premier league, mais vous disposerez également d'un accès privilégié aux plus grandes compétitions internationales, avec la Champions League et l’Europa League. Tout ceci sans oublier l’UFC, l’une des plus importantes ligues mondiales consacrée aux arts martiaux mixtes. Grâce à une souscription sans engagement aux offres et services de RMC Sport, vous obtenez aussi un accès à de nombreuses autres disciplines sportives telles que le rugby, la boxe, le basket et tous les sports de combat les plus populaires. Vous êtes prévenu en temps réel de l’arrivée imminente d’une compétition, en même temps que vous avez la possibilité de revoir les meilleurs programmes grâce à la fonction replay RMC Sport 1.

Profitez de fonctionnalités étendues pour vos rendez-vous sportifs

L’offre RMC Sport est 100% digitale : ce qui signifie que vous pouvez profiter de vos services n’importe où sur de nombreux supports, et quand vous le désirez. Vous pouvez choisir de regarder vos compétitions favorites sur votre PC, sur votre tablette ou profiter d’un moment privilégié devant votre TV connectée. La souscription aux services de RMC Sport se fait très simplement, sans engagement et sans que vous ayez besoin de changer d’opérateur TV par ailleurs. Vous êtes donc libre d’annuler votre abonnement à tout moment, sans devoir résilier votre contrat avec votre fournisseur de services en parallèle. Ce faisant, le déblocage de votre offre est instantané, vous permettant ainsi de profiter immédiatement des rencontres sportives les plus récentes.

Des exclusivités et des analyses en exclusivité

Avec RMC Sport, les plus grandes compétitions sportives sont à l’honneur. La coupe d’Europe en particulier fait l’objet d’une attention soutenue. Chaque soir, RMC Sport mobilise 2 chaînes (RMC Sport 1 et 2) ainsi que 12 canaux supplémentaires pour permettre aux abonnés de vivre une expérience unique, en direct et en exclusivité. L’avant et après-match est ici assuré par la chaîne RMC Sport News, tandis que RMC Sport 3 assure le multiplex. Tout ce qu’il vous faut pour profiter de vos sports favoris est sur RMC Sport !