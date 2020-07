FPF - Le TAS devrait blanchir Manchester City !

Selon Ian Cheeseman, un insider réputé auprès des fans citizen, Manchester City pourrait bien être blanchi par le Tribunal Arbitral du Sport concernant les accusations de l'UEFA pour non-respect du fair-play financier. Si les informations de l'insider se confirment lors de la prise de parole du TAS en début de semaine, les Mancuniens auront ainsi la possibilité de disputer la prochaine Ligue des Champions !

It’s sounding like #ManCity will be completely exonerated by CAS over the UEFA allegations, from what I’m hearing - nothing confirmed yet, but we may find out tomorrow or Monday