France (F) - Amandine Henry vide son sac et dégomme Corinne Diacre

Rien ne va plus en équipe de France féminine ! En effet, Corinne Diacre, la sélectionneuse, s'est attirée les foudres des cadres des Bleues depuis plusieurs semaines maintenant. L'entraîneuse a décidé de se séparer de plusieurs têtes pour ces rassemblements dont Amandine Henry. Et la Lyonnaise a décidé de prendre la parole, ce dimanche, dans le Canal Football Club pour régler ses comptes. "C'est la coach, elle fait des choix. Mais quand elle m’a appelée pour me prévenir, l’appel a duré 14 ou 15 secondes, je m’en rappellerai toute ma vie. Franchement, ce coup de fil m'a choquée. Elle m’a dit: 'Amandine tu sais que la liste sort demain et tu n’y seras pas par rapport à tes performances actuelles'. Je lui ai dit 'Ok, bon match, au revoir'. C’est tout. Si c’est un choix sportif tu essayes de remobiliser ta joueuse, mais là cette discussion m’a fait mal. En plus sportivement, je me sens super bien." Selon elle, les Lyonnaises paient cher une discussion qu'elles ont eu avec Noël Le Graët. "Je pense que c’est au-delà du sportif. Je pense que ça s’est passé la semaine où le président Le Graët est venu à Lyon quand on a remporté la Ligue des champions. Ça faisait un moment que toutes les filles, de Lyon ou d’ailleurs, faisaient de mauvais retours sur la coach. La venue du président a été une aubaine pour nous, on s’est dit les choses qui n’allaient pas. Je pense que le président lui a passé un coup de fil après, ce qu’elle a dû mal digérer. Je pense que le problème vient de là".

Amandine Henry explique, aussi, que certaines joueuses ont pleuré durant le Mondial à cause de Corinne Diacre. "Déjà après la Coupe du monde, la coach avait voulu faire des entretiens individuels, je lui avais dit lors de cet entretien que je n’avais pas été épanouie à 100% durant le Mondial, se souvient Henry. Sportivement mais aussi humainement, car j’ai vu des filles pleurer dans leur chambre. Moi aussi, ça m’est arrivé. C’était le chaos total. (...) Est ce que je pense que la relation de confiance est rompue entre la coach et l'équipe? Malheureusement, oui. Peut-être qu’on aurait dû essayer de plus parler avec elle, je me remets en question aussi. Mais là en quelques années on a un Euro, un Mondial, et des JO en France qui arrivent. Alors c’est maintenant qu’il faut régler la situation. Pas dans trois ans. (…) Il faut se dire les choses. J’aimerais qu’on se réunisse tous autour d’une table, et qu’on mette tout à plat pour aller gagner ce titre. Qu’on parle foot, terrain, victoires et ambitions."