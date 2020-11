France (F) - Corinne Diacre sélectionne Amandine Henry malgré les critiques !

"On aura le temps de régler les problèmes. Notre priorité est d'être concentré. Nous règlerons ce que nous avons à régler", voilà les propos de Corinne Diacre en conférence de presse ce jeudi, après avoir annoncé sa liste pour le rassemblement du mois de novembre. La sélectionneuse de l'équipe de France a dévoilé, aussi, les 23 joueuses appelées et on retrouve Amandine Henry ! La milieu de terrain de l'OL avait pourtant critiqué ouvertement sa coach sur Canal+ dimanche.

"Amandine fait partie de la liste des 23. J'avais fait le choix de ne pas la convoquer lors du stage précédent. C'était une décision du moment. (...) J'espère qu'elle sera concentrée comme les autres. On aura le temps de régler les problèmes. J'ai entendu des choses, peut-être que l'on n'aurait pu faire ça différemment" explique-t-elle. Henry conservera toutefois le brassard de capitaine. "Elle est dans la liste des 23. Nous avons démarré les qualifications avec Amandine capitaine et ça ne changera pas sur le prochain rassemblement."