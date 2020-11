France (F) - Noël Le Graët tente d'apaiser les tensions entre les Lyonnaises et Corinne Diacre

Noël Le Graët se serait bien passé de cette intervention nocturne. Mais face à la sortie médiatique d'Amandine Henry devant les caméras de Canal+, et le règlement de compte face à Corinne Diacre, le Président de la FFF a été obligé de prendre la parole. Dans une situation délicate, entre la sélectionne de l'EDF et les joueuses de l'Olympique Lyonnais, NLG tente d'appeler au calme. "Il faudra bien que ça s'arrange. Les Lyonnaises forment la meilleure équipe de France et d'assez loin. Elles sont championnes d'Europe et méritent d'être sélectionnées. Après, la sélectionneuse, dans un certain contexte, fait ses choix. Mais elle se doit de faire jouer la meilleure équipe possible. Chacun doit faire un effort" lâche-t-il dans les colonnes de L'Equipe.

S'il ne veut pas encore incriminer Diacre, notamment en raison de ses résultats avec les Bleues, Le Graët assure qu'il va "regarder ça de plus près". "Pour le moment, Corinne est invaincue depuis la Coupe du monde. Mais je vais regarder ça de plus près. Être en conflit avec les meilleures joueuses de France, ce n'est pas durable. (...) On ne devrait pas avoir ce genre de problèmes à ce niveau-là. Les meilleures joueuses, ça ne devrait pas être compliqué à diriger. Elles sont intelligentes. L'intérêt du sélectionneur, je le redis une nouvelle fois, c'est de sélectionner les meilleures joueuses. (...)". Le président de la FFF appelle toutefois les joueuses à avoir un droit de réserve. "Les joueuses devraient garder un droit de réserve par rapport à la Fédération". Le match décisif du 27 novembre face à l'Autriche promet d'être corsé.