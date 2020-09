France - Adrien Rabiot : 'Toujours une fierté et un honneur de porter le maillot'

Titulaire face à la Suède hier soir, deux ans après sa dernière convocation, Adrien Rabiot a sorti un match plutôt convaincant dans la victoire des Bleus (1-0). Le milieu de terrain a d'ailleurs réagi, après la rencontre, au micro de la FFF, sur son sentiment de reporter, enfin, le maillot de l'Équipe de France.

"Cela s’est bien passé. Je suis content de moi, je suis content d’avoir retrouvé l’équipe et des sensations en équipe de France. (...) Cela faisait un petit moment et c’est toujours une fierté et un honneur de porter ce maillot sur le terrain. Je suis hyper content" a-t-il déclaré.