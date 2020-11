France - Adrien Rabiot évoque l'importance de la Juventus dans son retour en grâce

Adrien Rabiot a livré une excellente prestation ce samedi sous le maillot tricolore face au Portugal. Dans un match décisif pour les Bleus quant à leur avenir en Ligue des nations, le milieu de terrain de 25 ans a permis à son équipe de contrôler le ballon et a réussi a cassé les lignes adverses grâce à sa vision de jeu. Une performance que peu de personnes imaginaient le voir réaliser il a seulement un an et demi où il était mis à pied au Paris Saint-Germain et ne jouait plus. Pour Adrien Rabiot il n'y a pas de secret concernant son son retour en grâce, selon lui son transfert à la Juventus l'a métamorphosé.

"Depuis que je suis à la Juventus, j’ai l’impression d’être un autre joueur, une autre personne. Ce transfert-là, être dans ce club-là, ça m’a fait grandir. Ça se voit en équipe de France. Je suis vraiment heureux dans la vie de tous les jours, sur et en dehors du terrain. C’est vraiment très important pour moi" a-t-il expliqué au micro de M6.