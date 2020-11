France - Antoine Griezmann a pensé à la retraite internationale !

La Coupe du Monde est, assurément, le plus beau trophée possible pour un footballeur. Et les 23 joueurs de l'équipe de France ont réalisé leur rêve en juillet 2018 après le sacre en finale face à la Croatie. Adil Rami a d'ailleurs profité de la victoire finale pour prendre sa retraite internationale sur une superbe note, et d'autres joueurs ont pensé l'imiter, comme Antoine Griezmann (29 ans). Dans un documentaire diffusé sur M6 hier et entièrement consacré à la star du Barça, on apprend que le natif de Mâcon a failli se retirer, juste après la victoire.

"Lui dans sa tête il était prêt à arrêter. Parce que, pour lui, il avait fait ce qu'il se faisait de mieux. Arrivé à un âge, il se disait qu'il allait laisser la place aux jeunes, alors qu'il n'est pas vieux. Ça a été une réflexion", a déclaré son oncle.Finalement, Grizou s'est ravisé, pour le plus grand bonheur de la France.