France - Arrêter la saison ? Roxana Maracineanu laisse la LFP décider

La ministre des sports Roxana Maracineanu a fait un nouveau point sur la décision du gouvernement d'arrêter la saison de Ligue 1. La femme politique explique, ainsi, que c'est à la LFP de trancher définitivement sur la fin du championnat, ou de reprendre en août à huis clos.

"C'était plus raisonnable d'impulser cette direction (l'arrêt de la saison). Reste à la Ligue de football professionnel, avec son comité exécutif, de prendre la décision et toutes les conséquences que cela entraînera pour les clubs" explique-t-elle sur France Info. "Un retour en août à huis-clos pour terminer la saison ? C'est aux instances de football de prendre les décisions qui s'accordent et effectivement à la Ligue de prendre la responsabilité. (...) De toute façon, je ne vois pas comment ils vont faire pour placer dix matchs entre le 1er août et le 3 août (date théorique fixée par l'UEFA aux championnats nationaux pour finir la saison 2019-2020, ndlr)".