France - Bacary Sagna dégomme la presse française pour le fiasco Knysna 2010

Un peu plus de dix ans après l'épisode le plus triste du foot français, à savoir Knysna et la grève du bus de l'équipe de France, Bacary Sagna règle ses comptes avec la presse française. Le latéral droit a tenu à défendre ses coéquipiers et dégomme les médias de l'époque et leur rôle dans la débâcle.

"Tu penses vraiment qu’elle voulait qu’on fasse une belle Coupe du monde ? Ce n’est pas possible. Elle était contre nous avant même le Mondial. Ils ont tout fait pour répandre la zizanie dans l’équipe" a-t-il lâché dans So FOOT, avant d'évoquer la main de Thierry Henry face à l'Irlande, qui a emmené les Bleus au Mondial. "On avait tout le temps cette chose qui revenait : ‘Vous ne méritez pas, vous vous êtes qualifiés dans des conditions bizarres...’ Malheureusement, c’est la mentalité française. Les gens ne sont jamais contents, ils ne veulent pas le succès des autres. C’est pourquoi je n’habite pas en France, aujourd’hui. Il y avait main, et alors ? Regarde la manière dont Titi a été traité... Dans n’importe quel pays, ce serait une star, juste pour ce geste".