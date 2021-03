France - Bafétimbi Gomis a quelques regrets

Interrogé par So Foot, Bafétimbi Gomis a évoqué son passage en équipe de France. Avec 12 sélections avec les Bleus, l'ancien joueur de l'ASSE et l'OL a des regrets, notamment à propos de son hygiène de vie.

"C’est entièrement de ma faute, j’ai eu une discussion avec Didier Deschamps en 2014. En toute sincérité, la façon dont je conçois le foot aujourd’hui et le temps que j’accorde à mon métier sont des choses que je négligeais auparavant. Alors oui, j’ai des regrets. Avec une autre hygiène de vie, davantage de sacrifice et cinq ou six buts supplémentaires par saison, j'aurais sans doute eu plus de sélections. Mais chacun son chemin, je suis content de ce que j’ai fait. Même si ce n’est « que » douze capes, ça été un honneur de porter les couleurs de la France. C’est comme ça que l’on apprend, et je suis content maintenant d’avoir rectifié le tir", a avoué l'attaquant.