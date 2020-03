France - Bakayoko rêve des JO

Le 28 mars 2017, Tiemoué Bakayoko a réalisé l'un des rêves de tout footballeur en revêtant le maillot de sa sélection, l'équipe de France, à l'occasion d'une rencontre amicale face à l'Espagne (défaite 0-2). Il s'agit de l'unique cape du milieu de terrain monégasque avec les Bleus à l'heure actuelle mais celui-ci garde l'EDF dans un coin de sa tête. Conscient de la rude concurrence à son poste, le natif de Paris pourrait tenter de retrouver les Bleus cet été, à l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo.

Au micro de RMC Sport, Bakayoko a fait part de sa motivation à disputer cette prestigieuse compétition. "C’est sûrement l'une des compétitions les plus importantes hors Coupe du monde. J’ai toujours envie de représenter mon pays, donc oui ça serait quelque chose qui pourrait me plaire. De plus à Tokyo, dans l’un des plus grands pays du monde… Ce serait quelque chose de beau. Pouvoir y participer et aider cette sélection pourrait être intéressant. Après ce n’est pas de mon ressort, donc on verra" a-t-il glissé. Pour rappel, trois joueurs hors U23 sont autorisés pour chaque sélection.