France - Benjamin Pavard affiche ses ambitions

Champion du monde des clubs avec le Bayern Munich il y a quelques semaines après avoir été champion du monde avec l'équipe de France en 2018, Benjamin Pavard (24 ans) a encore faim de titres. Invité au micro de Téléfoot ce dimanche, le latéral droit a affiché ses ambitions, à quatre mois de l'Euro.

"On y pense (avec ses coéquipiers français du Bayern), dans un coin de notre tête, de gagner cet Euro. On a gagné la Coupe du Monde donc on fait partie des favoris. On a une équipe vraiment très soudée, on attaque tous, on défend tous, on peut même jouer au ballon comme on l'a fait en première mi-temps contre le Portugal et aussi défendre tous ensemble, donc on est une équipe vraiment complète et on est prêts pour être performant à l'Euro (...) J'ai toujours rêvé d'être footballeur, je parle pas d'argent, de rien d'autre je parle juste de trophées et à la fin de ma carrière je veux être fier de moi, et regarder les trophées que j'aurai dans mes armoires", a confié le défenseur des Bleus.