France - Benjamin Pavard n'était pas impressionné par Cristiano Ronaldo

Samedi soir, au terme d'une prestation collective de qualité, l'équipe de France a pris le meilleur sur le Portugal (0-1, résumé et notes), à l'occasion de la 5ème et avant-dernière journée de la Ligue des Nations. En manque de réalisme et de réussite sur le plan offensif, les Bleus ont été globalement très solides dans le secteur défensif. De retour dans le couloir droit, Benjamin Pavard s'est plutôt bien comporté face à Cristiano Ronaldo, qui a eu du mal à se mettre en valeur.

Dans l'émission Téléfoot diffusée ce dimanche matin sur TF1, le latéral droit de l'équipe de France (24 ans, 30 sélections, 1 but) et du Bayern Munich est revenu sur son duel avec la star portugaise : "Que ce soit Ronaldo ou quelqu'un d'autre, ce n'est pas ça qui me fait peur. J'essaye de faire mon taff, de répondre présent et d'être bon dans les duels. Sur ce match, on avait tous les crocs", a-t-il ainsi lâché à nos confrères.