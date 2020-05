France - Camavinga : 'Les JO ou l'Euro, c'est un objectif'

À seulement 17 ans, Eduardo Camavinga ne manque pas d'ambitions. Le prometteur milieu de terrain du Stade Rennais le reconnaît aisément : le prochain Euro et les Jeux Olympiques, prévus en 2021, sont dans un coin de sa tête. La Coupe du Monde, quant à elle, reste un "rêve".

"Dans mon esprit, il y a la Coupe du monde, qui est la plus grande compétition et pour laquelle je peux vraiment parler de rêve. Les JO ou l’Euro, c’est plutôt un objectif. Et oui, j’espère y être. Il faudra m’en donner les moyens la saison prochaine, travailler dur", a-t-il confié chez nos confrères de Ouest-France.