France - CDM 2018 : Adil Rami invite les Belges à tourner la page

Depuis deux ans maintenant, nos voisins belges sont pointés du doigt suite à leurs nombreuses déclarations post demi-finale de Coupe du Monde. En effet, les Diables Rouges, qui se sont inclinés 1-0 face à la France en Russie, ont eu du mal à accepter la défaite et ont notamment reproché à l'équipe de Didier Deschamps de ne pas avoir un jeu très spectaculaire.

Mais pour Adil Rami, champion du Monde 2018, les Belges doivent passer à autre chose : "Une petite rivalité est née entre la France et la Belgique, et depuis la Coupe du monde je sens qu’il y a beaucoup, beaucoup de rancune, de haine, a lâché le champion du monde tricolore sur Instagram. Mais comme je le dis tout le temps, rivaux mais pas ennemis. Alors je souhaite une bonne fête à tous les Belges. J’ai pas mal d’amis belges, maintenant direct quand ont parlent ils me disent 'on était meilleurs que vous à la Coupe du monde', Passez à autre chose! Ce n’est pas de ma faute si vous avez été moins intelligents que nous, à vouloir montrer votre jeu dès le départ" a-t-il déclaré sur Instagram. "Franchement, superbe équipe, c’était très fort, rien à dire, mais la France c’était l’équipe qui savait s’adapter. Elle a caché son jeu, on l’a critiquée, on a dit qu’elle ne jouait pas au ballon… Mais quand il a fallu sortir le grand jeu, qu’est-ce qu’il s’est passé ?"