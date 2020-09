France - Dayot Upamecano débriefe ses débuts avec les Bleus

Hier soir à Solna, pour sa rentrée des classes, l'équipe de France s'est imposée sans trop convaincre en Suède (0-1, résumé et notes). À l'issue de ce court succès obtenu dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue des Nations, Dayot Upamecano (21 ans), le nouveau défenseur central des Bleus, est revenu sur sa toute première cape avec le maillot tricolore.

"Je me sens très bien (Ndlr, en sélection). Ils m'ont très bien accueilli, notamment les anciens. Ça me fait plaisir d'être en Bleu. Je vais tout donner pour être à 100 % avec l'équipe de France. Avant le match, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont parlé, comme (Moussa) Sissoko et (Raphaël) Varane, et ça met en confiance. J'ai moi aussi essayé de communiquer", a indiqué l'axial du RB Leipzig.