France - Des joueurs de L1/L2 participent aux 'matchs sauvages'

Ces derniers jours, de nombreux matchs "sauvages" ont eu lieu en France, malgré les règles de distanciation sociale encore bien présentes dans l'Hexagone. Et d'après Le Parisien, certaines rencontres sont même disputées par des joueurs, de Ligue 1 ou Ligue 2, mais aussi des jeunes aspirants et stagiaires des centres de formation. Un jeune joueur, évoluant au PSG, a notamment évoqué ces matchs auprès de nos confrères. "Je suis dans une période clé et je ne pouvais pas me permettre de m'arrêter complètement pendant plus de deux mois. Les pros, eux, ont l'espoir d'une reprise à un moment. Pour nous, les compétitions de jeunes se sont arrêtées très vite. Je ne vais peut-être pas rejouer un match complet avant septembre ou octobre" a-t-il déclaré.

Mardi soir, un match a eu lieu à Fontenay-sous-Bois et visiblement deux joueurs pros en France étaient présents. "Il y avait plusieurs joueurs pros dont un joueur d'Angers, un de Metz et un évoluant en Belgique" a déclaré un spectateur, toujours à la même source.