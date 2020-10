France - Deschamps : 'Je ne considère pas que le Portugal sera affaibli' (compte-rendu)

À la veille de retrouver le Portugal, dimanche soir (20h45, Stade de France) en Ligue des Nations, Didier Deschamps s'est présenté face à la presse en ce samedi après-midi. Le sélectionneur de l'équipe de France a évoqué cette belle affiche et balayé l'actualité du moment de son équipe.

L'état du groupe France

"Tout va bien. Les vingt-cinq joueurs sont disponibles. Steve (Mandanda) a été ménagé hier (vendredi), comme N'Golo (Kanté) avant. Il faudra que j'en enlève deux".

N'Golo Kanté et Lucas Hernandez

"N'Golo va bien, il a repris la séance jeudi et s'est entraîné normalement, hier (vendredi). C'était prévu de le ménager, comme (Kingsley) Coman d'ailleurs. Lucas a eu une saison compliquée. Aujourd'hui, il n'a aucune gêne. Il a eu peu de temps de jeu, mais depuis que c'est reparti en Allemagne, il joue plus aussi. Je connais suffisamment sa force de caractère. C'est un compétiteur. Il est libéré de ses soucis physiques, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il a retrouvé un très bon niveau".

Le calendrier des Bleus

"Par les temps qui courent, on y va étape par étape. On verra mardi à Zagreb. On a des matches importants à livrer, on est là pour les gagner. Je fais en sorte de répartir le temps de jeu, sans tenir compte forcément des critères après les sélections".

Le contexte sanitaire pour préparer le Portugal

"On a tous des situations à gérer, l'Ukraine en avait eu beaucoup. Le Portugal a pu faire une séance normale selon son sélectionneur malgré les problèmes avec Anthony Lopes. Nous aussi, on a eu un cas avec Léo Dubois. Je ne considère pas que le Portugal sera affaibli. Il y aura deux très belles équipes, ce sont les champions d'Europe en titre".

Le système en losange

"Cela me permet d'avoir un triangle offensif très intéressant. Avec deux attaquants et un dessous. Cela les met dans les meilleures dispositions. Cela n'empêche pas Kylian Mbappé de jouer sur un côté, par exemple au PSG sur le côté gauche. Avant, on avait Blaise Matuidi, maintenant j'en ai un peu dans le même profil. c'est une question d'équilibre. Avec une défense à trois, ce n'est pas pour jouer plus défensif. On est capables comme ça d'être plus dangereux. Je peux organiser différemment autour mais le premier objectif, c'est le positionnement des joueurs offensifs".

N'Golo Kanté en pointe basse ?

"Je n'ai pas douté, c'est peut-être Maurizio Sarri à Chelsea qui en a douté et qui le disait. Je l'ai très souvent utilisé comme ça. Quand il est dans les deux du milieu, c'est celui qui est le plus bas et qui défend sa défense. Il a une polyvalence. À Chelsea, il joue peut-être un peu plus haut et le troisième à droite, c'est un autre registre. Avec lui, ce n'est pas vraiment un problème. Où il sera, il va donner".

Corentin Tolisso, le successeur de Blaise Matuidi ?

"Il l'a déjà fait, il l'a déjà fait en huitièmes de finale de Coupe du Monde. Je pense qu'il a le profil pour jouer devant la défense aussi. Il a une bonne passe longue, il n'a pas le même registre que N'Golo Kanté mais il peut jouer aux trois postes. Mais il y a du monde en équipe de France avec Eduardo Camavinga et Adrien Rabiot. Les places sont chères, il y a beaucoup de qualités mais je ne vais pas me plaindre de ça".